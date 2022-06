A Plague Tale: Requiem werd laatst al getoond tijdens de Xbox & Bethesda Games Showcase, maar een releasedatum bleef toen helaas uit. Kort daarop kondigde Focus Interactive een livestream voor vandaag aan, waarbij de release dan officieel aangekondigd zou worden.

Na een countdown van 7 uur, waarin verschillende omgevingen van de game te zien zijn, werden kijkers getrakteerd op een meer uitgebreide gameplay demo. Het staat hieronder voor je klaar en is zeker even de moeite waard om te checken. Daarnaast kunnen we melden dat de releasedatum vast is gezet op 18 oktober 2022.

De game verschijnt dan voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.