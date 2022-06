Net als vrijwel iedere andere week heeft Microsoft wederom een aantal titels beschikbaar gesteld voor de Xbox Free Play Days. Ditmaal kan je aan de slag met twee titels die tot en met maandagochtend 26 juni 08.59 uur ‘gratis’ beschikbaar zijn. Het gaat dit keer om Dead Island: Riptide Definitive Edition en theHunter: Call of the Wild.

Mocht je na de gratis periode geïnteresseerd zijn in Dead Island: Riptide Definitive Edition, dan kan je deze met hoge korting bemachtigen. De game gaat namelijk met 85% korting over de digitale toonbank. Je kunt dus voor een lekker prijsje gewoon door blijven spelen.

theHunter: Call of the Wild is niet van korting voorzien, aangezien deze game al onderdeel is van Xbox Game Pass. Via de onderstaande links kan je direct naar de Xbox Store toe.

Heb je Xbox Live Gold of een Game Pass Ultimate abonnement nodig? Klik dan hier.