Na het eerdere uitstel van Deliver Us The Moon voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S, is de game nu dan toch echt verkrijgbaar voor de nieuwste consoles. Dit passie project van de Nederlandse indie studio KeokeN wist ook op ons destijds zeker een indruk achter te laten, dus een release voor de moderne platformen is zeker welkom.

In deze re-release mogen natuurlijk ray tracing en snellere laadtijden niet ontbreken, maar ook wordt er gebruikgemaakt van specifieke functies van bijvoorbeeld de DualSense. Zo spelen de adaptieve triggers en de speaker op de controller een rol in deze versie.

De verbeterde versie van Deliver Us The Moon is nu verkrijgbaar in de PlayStation Store en de Microsoft Store. Als je PlayStation Plus Extra of Premium hebt, zit de game ook daarbij trouwens.