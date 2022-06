Eerder deze week hebben we met jullie al beelden van een project van TeaserPlay gedeeld, dat een prachtig staaltje werk heeft afgeleverd met GTA III over te brengen naar de Unreal Engine 5. Om dit allemaal nog even wat meer in perspectief te plaatsen, heeft TeaserPlay nu ook een video geüpload waarin de remake vergeleken wordt met de originele GTA III, maar ook de Unreal Engine 4 versie van Rockstar zelf uit de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

Dat het een hele stap vooruit is op het ruim twintig jaar oude origineel mag een gegeven zijn, maar ook als je het vergelijkt met de vorig jaar uitgebrachte Definitive Edition is het werk van TeaserPlay heel wat indrukwekkender te noemen. Rockstar, kijken jullie even mee? Dit is dus hoe je een remake écht moet aanpakken.