God of War: Ragnarök staat nog altijd gepland voor een release later dit jaar, wat na Horizon: Forbidden West en Gran Turismo 7 de volgende exclusieve PlayStation 5 game is. We wachten echter nog altijd op een releasedatum en tijdens Summer Game Fest heeft Sony met geen woord over de titel gerept.

Het is dus wachten op een State of Play waarin Sony meer over de game uit de doeken doet. Althans, dat is de algemene aanname aangezien Sony exclusieve releases vaker een eigen uitzending geeft. Mogelijk dat dit op 30 juni zal plaatsvinden en anders is er nog een kans dat op die datum de releasedatum bekendgemaakt wordt.

De insider ‘The Snitch’ op Twitter, die tot op heden een 100% accurate track record heeft, heeft een gif van Kratos gedeeld met in de bodem de cijfers 1 1 1 1 0. Zegt zo op het eerste oog niets, maar dit is binair voor het getal 30. Volgende week donderdag is het 30 juni en Sony organiseert een State of Play vaak op donderdag.

Nu is dit enkel gissen, want officieel hebben we geen bericht van Sony gekregen. Ook kan het zijn dat The Snitch iets anders heeft bedoeld met de cijfers, maar als de suggestie klopt zullen we snel meer horen.