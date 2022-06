De aandacht in GTA Online is op dit moment op de underground tuner scene in Los Santos komen te liggen. Op dit moment kun je namelijk driedubbele GTA$ verdienen als je je bezighoudt met de Auto Shop Client Jobs. Bij de LS Car Meet verdien je driedubbele reputatiepunten.

En alsof dat nog niet genoeg is, kun je ook nog twee keer zoveel GTA$ en RP scoren bij deelname aan Robbery Contract Finales, Exotic Exports, Rockstar Created Stunt Races en Trevor Contact Missions. Voltooi je een dezer dagen alle zes de A Superyacht Life Missions en koop je het Galaxy Super Yacht, dan ontvang je GTA$ 1 miljoen korting.

Andere details van de GTA Online update voor deze week zijn:

Lucky Wheel-hoofdprijs: de Dinka RT 3000

Prize Ride: de Vapid FMJ voor het vijf dagen op rij in de top 3 plaatsen in een Pursuit Race deze week

Test Rides: de Karin Calico GTF, Annis ZR350 en Obey Tailgater S

Op PlayStation 5 en Xbox Series X|S:

Hao’s Premium Test Ride: de Imponte Arbiter GT

De Hao’s Special Works Time Trial van deze week is tussen Pacific Bluffs en Mount Gordo

Voordelen voor GTA+ Members voor deze maand: gratis de Gunrunning Bunker in Raton Canyon en het Mobile Operations Center, dubbel GTA$ en RP bij Double Down, gratis kleding en accessoires en meer

Altijd al lid willen worden van de LS Car Meet? Dan is het moment nu daar om je aan te melden, want je krijgt momenteel 50% korting. Op Auto Shops inclusief modificaties en upgrades geldt nu een korting van 30%. En uiteraard ontbreekt het niet aan kortingen op voertuigen, zie hieronder:

Karin Calico GTF – 40% korting

Dinka Jester RR – 40% korting

Pfister Comet S2 – 40% korting

Annis Euros – 40% korting

Emperor Vectre – 30% korting

Pfister Growler – 30% korting

Annis ZR350 – 30% korting

Karin Futo GTX – 30% korting

Übermacht Cypher – 30% korting

Alle GTA Online-spelers die tussen 23-29 juni spelen en hun Social Club-account hebben aangesloten op Prime Gaming, krijgen een extra van GTA$100K, met in totaal GTA$200K per week. Als je ook nog GTA+ lid bent, ontvang je daar nog eens GTA$100K bovenop.