De avonturen van Adol Christin zitten er nog niet op: na het succesvolle Ys IX: Monstrum Nox 2021 werd al aangekondigd door Nihon Falcom dat een nieuwe Ys game in de maak is. Van die game, die we voorlopig voor het gemak ‘Ys X’ zullen noemen, zijn nu de eerste details opgedoken in het Famitsu magazine.

Toshihiro Kondo van Nihon Falcom gaf een interview (vertaald door Gematsu) en hier werden enkele interessante dingen gedeeld. Bovenaan dit artikel kan je al de eerste concept art van de game zien. Adol zelf wordt getoond, samen met een onbekend persoon. Adol is hier bovendien jonger dan voordien, het verhaal van Ys X zou zich kennelijk tussen Ys I en Ys II afspelen. De gameplay zou echter wel anders dan normaal zijn: verwacht nog steeds diezelfde snelle actie die je van de franchise gewend bent, maar met een lichte ‘Soulslike’ insteek. Veel concrete uitleg werd hierover niet gegeven.

Lees hieronder de meest interessante stukjes uit het interview na.