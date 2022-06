Vorige week merkten enkele opmerkzame zielen reeds op dat je in sommige landen geen fysieke PS Plus abonnementen meer kon aanschaffen. Nu blijkt dat Sony effectief besloten heeft om deze vouchers uit de handel te halen. Een min of meer logisch gevolg van de hervorming die PS Plus onlangs ondergaan heeft.

Omdat je nu kan intekenen voor drie verschillende vormen van PS Plus, is de voucher niet langer een valabele optie voor de uitgever. Een alternatief is er in de vorm van twee nieuwe credit vouchers, die corresponderen met de prijzen op jaarbasis voor PS Plus Extra en PS Plus Premium, respectievelijk 99 en 119 euro.

Met andere woorden: je kan de abonnementen niet langer fysiek aanschaffen. Wat je wél nog in de winkel zal vinden, zijn op maat gemaakte tegoedcodes om je virtuele portemonnee mee aan te vullen. Best omslachtig. Wie dat wil, kan uiteraard ook nog steeds rechtstreeks op het PSN betalen met een bankkaart.