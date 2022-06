Na eerdere geruchten heeft Nintendo zojuist via Twitter bekendgemaakt dat er morgen een Nintendo Direct Mini Partner showcase zal plaatsvinden. Het gaat om een showcase van ongeveer 25 minuten, die om 15.00 uur begint.

Zoals de benaming van de showcase al aangeeft, betreft het hier een Nintendo Direct met de aandacht op third parties. Dit wil zeggen dat games van andere uitgevers in de spotlights worden gezet. Nintendo laat hun eigen titels ditmaal voor wat het is.

Vanzelfsprekend kan je de showcase hier morgenmiddag checken.

https://twitter.com/NintendoNL/status/1541407226849550336