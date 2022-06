Final Fantasy XVI speelt zich af tegen een middeleeuwse fantasy setting en hierom wil de ontwikkelaar dat alles in de game dit tijdperk ademt. Dat geldt dus ook voor het stemmenwerk.

Dengeki Online meldt dat volgens producer Naoki Famitsu via The Lord of the Rings-films de (fantasie) middeleeuwen synoniem zijn geworden met Europa. Dit is vooral het geval met het Amerikaanse publiek. Aangezien Final Fantasy XVI zich tegen een ‘medieval fantasy’ setting afspeelt, wil Square Enix niet dat de personages Amerikaanse accenten hebben.

De ontwikkelaar heeft er daarom voor gekozen om Europese stemacteurs te gebruiken, die Brits-Engels spreken. Zo wordt vermeden dat vooral Amerikaanse gamers raar opkijken als ze Amerikaanse accenten horen in het nieuwste Final Fantasy-deel.

“But even though it’s in English, we’ve been careful not to include any American accents. The decision was made to prevent American players from getting angry: ‘I was looking forward to medieval European fantasy, so why are there American accents?!’ Therefore, all lines are recorded in British English.”