De Steam Deck ligt nu al een tijdje in de handen van de eerste gebruikers en Valve is verrassend open over de handheld, de interne componenten en het delen van CAD-bestanden zodat thuisknutselaars zelfs accessoires of vervangende onderdelen kunnen maken. Het Amerikaanse bedrijf staat er zelfs voor open, maar soms moet gebruikers toch wel een halt toegeroepen worden.

Designer Lawrence Yang roept gebruikers op om een specifieke modificatie op het moederbord – die het mogelijk maakt om een langere 2242 M.2 SSD in de Steam Deck te installeren – niet uit te voeren. De modificatie in kwestie vraagt de gebruiker om een aantal thermal pads te verplaatsen, zodat er meer ruimte is voor de grotere SSD.

Volgens Yang lijkt de modificatie op het eerste gezicht te werken, maar de nabijgelegen ‘IC charger’ wordt erg heet, daarbij vragen de meeste 2242 M.2. meer stroom en worden zij ook warmer dan wat er voor de Steam Deck ontworpen is. De designer concludeert dat deze aanpassing de levensduur van de Steam Deck ‘significant’ zal verkorten.

Hi, please don’t do this. The charger IC gets very hot and nearby thermal pads should not be moved. In addition, most 2242 m.2 drives draw more power and get hotter than what Deck is designed for. This mod may appear to work but will significantly shorten the life of your Deck. https://t.co/Kmup7Zov13

— Lawrence Yang (@lawrenceyang) June 25, 2022