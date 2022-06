Waar Sony, Nintendo, Activision Blizzard en Take-Two Interactive al hebben aangegeven de gamescom dit jaar over te slaan, zijn Bandai Namco, Xbox, THQ Nordic en Koch Media wel van de partij. Ubisoft heeft nu ook van zich laten horen en het betreft goed nieuws: ze zijn aanwezig.

Dit laat de uitgever via Twitter weten met een kort en duidelijk bericht. Het is dus even afwachten in welke hoedanigheid Ubisoft op de Duitse beurs aanwezig zal zijn. Als ze hetzelfde doen als de voorgaande fysieke edities, dan zal het een grote stand op de beursvloer zijn met een iets bescheidenere stand in het zakelijke gedeelte.

Naar verwachting organiseert Ubisoft geen persconferentie, aangezien ze daarvoor hun eigen Ubisoft Forward gebruiken.