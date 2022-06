Over de tv-serie van Horizon is relatief weinig bekend, behalve dat het parallel loopt aan de gebeurtenissen in de games, waarbij het dieper ingaat op allerlei zaken rondom het moment dat de hele wereld in begint te storten. Zo hier en daar duiken af en toe nieuwe details op en zo weten we nu dat de serie als titel ‘Horizon 2074’ heeft.

Om de serie vorm te geven, hebben Sony en Netflix de mensen achter andere succesvolle series ingeschakeld. Hieronder valt Jack Boem die aan The Boys heeft gewerkt en Michele Brady die meewerkte aan The Expanse. De serie zal worden opgenomen in Toronto, zo blijkt uit registraties in Canada.

Verder heeft journalist Jeff Grubb laten weten dat de serie zich afspeelt over twee tijdslijnen. Zo zouden we gedeeltes van de gebeurtenissen zien die we ook in de games hebben meegemaakt en daarnaast dus gedeeltes van de ineenstorting van de aarde.

Het voornaamste doel is om meer context te geven bij situaties die in de games plaatsvinden, alsook waaraan gerefereerd wordt in de in-game informatie, documentatie en meer.