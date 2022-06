We weten al een tijdje dat Jane Foster de volgende held is die gaat verschijnen in Marvel’s Avengers en deze week is het zover: de vrouwelijke superheld maakt haar goddelijke entree. Dat moet natuurlijk gevierd worden, dacht Crystal Dynamics.

De ontwikkelaar heeft daarom een deep dive trailer gedeeld, die laat zien wat The Mighty Thor allemaal in haar mars heeft. In de game legt Thor Odinson de hamer neer na de A-Day Tragedy en neemt Jane Foster het stokje over. Foster heeft haar eigen unieke talenten en krachten zoals de God Tempest overcharge.

Je kunt de trailer hieronder bekijken.