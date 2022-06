Lightspeed Studios, de Chinese ontwikkelaar die eerder meewerkte aan de mobiele versies van PUBG en Apex Legends, heeft een nieuw project aangekondigd middels een eerste trailer. Het gaat hier om Code: To Jin Yong, een Chinese martial arts (‘Wuxia’ genoemd) actiegame die gemaakt is in Unreal Engine 5. De eerste beelden beloven alvast heerlijk snelle actie en fotorealistische graphics. De game zal gebaseerd zijn op de populaire werken van de Chinese schrijver Jin Yong.

Het project staat momenteel nog maar in de eerste fases van zijn ontwikkeling dus veel is er momenteel nog niet bekend. Verwacht dus geen nieuws over platformen of een releasedatum te spotten in de eerste beelden. Let echter wel op de gedetailleerde blaadjes die door de lucht dwarrelen of de spectaculaire bewegingen van de personages op het scherm.

Bekijk de trailer hieronder.