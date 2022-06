Sony is weer goed bezig een reeks aan PlayStation Store deals van de week op te bouwen en deze week is daar geen uitzondering op. Het is nu drie weken achter elkaar raak en dit keer gaat het om een vrij recente release. Hopelijk heb je goede survival instincten: deze zal je nodig hebben met de nieuwe weekaanbieding van ontwikkelaar Techland.

Dying Light 2: Stay Human is namelijk de nieuwe deal van de week en het gaat hier om drie verschillende edities die van een korting zijn voorzien. De standaard editie is met 33% korting te verkrijgen, de Deluxe Edition met 25% korting en tot slot de Ultimate Edition met 20% korting.

Hieronder de deals in kwestie en je kunt via de bijbehorende links direct naar de PlayStation Store toe. Wil je meer weten over Dying Light 2: Stay Human? Lees dan zeker even onze review.

