Wat vlamt het snelste over de offroad circuits? Brommers, quads of buggies? Deze week is MX vs ATV Legends verschenen, om je te helpen die vraag in stijl te beantwoorden. De onderstaande trailer probeert je alvast warm te maken voor deze release en als we op de beelden mogen afgaan, belooft het een behoorlijk spectaculaire race-ervaring te worden.

Iets voor jou? Bekijk zeker even de onderstaande trailer en laat het ons weten!