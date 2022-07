Overwatch 2 komt uit voor onder andere de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S. De game zal op de current-gen consoles gebruikmaken van sommige extra mogelijkheden om je een ervaring naar keuze voor te schotelen in de zin van performance.

MP1st meldt dat als je Overwatch 2 op een PlayStation 5 of Xbox Series console speelt, je de keuze hebt uit drie verschillende grafische modi: Balanced, Framerate en Resolution. Framerate springt het meest in het oog, want deze geeft je de optie om de game in 120 frames per seconde te spelen. Deze hoge framerate is voor shooters ideaal. Niet alleen verloopt het beeld hierdoor soepeler, maar er wordt ook sneller op je commando’s gereageerd. Wat de andere modi exact inhouden is nog niet bekend.

Buiten de hoge framerate ondersteunt Overwatch 2 ook VRR, oftewel Variable Refresh Rate. Dit zorgt er voor dat eventuele schommelingen in framerate niet worden opgemerkt door de speler en het gaat eventuele ‘screen tearing’ tegen.