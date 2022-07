Nadat Redfall enige tijd geleden naar de eerste helft van 2023 werd uitgesteld, hebben we in de tussentijd wel een teken van leven gekregen. Zo zagen we veel gameplay tijdens de Xbox & Bethesda Games Showcase en de game is ook veel in het nieuws geweest. Heb je echter nog steeds geen idee wat Redfall precies voor game is? Dan is deze nieuwe trailer erg handig.

Met deze trailer krijg je een goede indruk van wat Redfall nu precies is. De vampiers die ronddwalen op het eiland hebben een welkomstcomité voor je georganiseerd en die wezens moeten natuurlijk stuk voor stuk het loodje leggen. Je kan kiezen uit vier verschillende personages die ieder unieke vaardigheden hebben en zo op hun eigen wijze de bloedzuigers een enkeltje richting de onderwereld kunnen geven.