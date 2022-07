In mei kondigde uitgever Prime Matter een nieuwe horrorgame aan genaamd The Chant. Deze psychedelische horrorgame pakt de iconische cult horror elementen uit de jaren ’70 films en gooit de speler in een rustgevend oord waar spiritualiteit centraal staat. Het is echter al gauw gedaan met de rust wanneer je beseft dat mediteren wezens doet ontwaken en dat is duidelijk te zien in deze nieuwe trailer.

Deze story trailer laat zien hoe de waanzin langzaam maar zeker Glory Island overneemt. De geheimzinnige wezens gedijen op jouw eigen angsten en je kunt ervoor kiezen om te vluchten, te verstoppen of het gevecht aan te gaan met diverse spirituele wapens en vaardigheden, die je op het eiland zal aantreffen.