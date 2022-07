Hoewel Halo Infinite inmiddels al dik een half jaar verkrijgbaar is, zijn bepaalde features nog niet in de game geïntegreerd. Hieronder valt de optie om de game in coöp te spelen. Dit zou na de release van de game volgen en in de tussentijd heeft 343 Industries flinke vooruitgang geboekt.

Het moment is namelijk bijna daar om de coöp functionaliteit te gaan testen. De ontwikkelaar heeft aangekondigd dat er op 11 juli een beta zal plaatsvinden, waarin de coöp functionaliteit met vier man gespeeld kan worden. Om daarvoor in aanmerking te komen, zul je over de singleplayer moeten beschikken of een actief Xbox Game Pass abonnement moeten hebben.

Daarnaast dien je op de Xbox een Xbox Insider te zijn (instructies hier) en op pc zul je je moeten registreren als Halo Insider. Dit moet je voor 5 juli doen en daarvoor kan je hier terecht. Tijdens het spelen zit je in een aparte build, dus progressie is niet overdraagbaar. Verder zal tijdens de beta de ‘Mission Replay’ functie beschikbaar zijn.

De beta duurt tot 22 juli. Meer uitgebreide details kan je hier vinden.