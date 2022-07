Een nieuwe studio heeft het levenslicht gezien: gevierd ontwikkelaar en uitgever Bandai Namco (bekend van franchises zoals Ace Combat en Tekken) kondigde aan dat ze de handen in elkaar slaan met ILCA (bekend van, onder andere, Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl) om zo een nieuwe studio op te starten in Tokio: Bandai Namco Aces.

De toevoeging ‘Aces’ komt voort uit de Engelse term ‘ace’ wat betekent ‘de beste in een vakgebied’. Bandai Namco schept hier dus wel even hoge verwachtingen. Wat hun eerste project zal zijn, is momenteel nog niet bekendgemaakt, maar CEO Takuya Iwasaki gaf wel al mee dat er wordt gewerkt aan een project met de slogan: ‘Crossing Genres and Borders!’

Lees hieronder de officiële aankondiging.

“With the recent remarkable growth of the global game market, the demand for more high-end games is increasing. On this basis, in order to deliver high-end games that exceed the expectations of fans around the world, we have decided to establish a new company to strengthen our capacities to develop games with hyper-photorealistic expression.”