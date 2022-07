Op 4 juli is het Independence Day in de Verenigde Staten en zoals we vaker hebben gezien, gaat Rockstar Games daarin mee met Grand Theft Auto Online. Zo ook dit jaar weer en dat betekent dat je korting krijgt op allerlei gerelateerde items. Daarnaast zijn er ook activiteiten in het teken van Independence Day, die je nu een mooie extra opleveren.

Buiten de gethematiseerde zaken kun je momenteel verder nog drie keer zoveel GTA$ verdienen bij deelname aan Land Races. Speel je Business Battles, dan ontvang je driedubbele GTA$ en RP en hetzelfde geldt voor Running Back (Remix). Alle andere details hier op een rijtje:

Een GTA$200K bonus voor degenen die alle Independence Day Special Land Races voltooien (Across the Wilderness, Mud, Sweat and Gears, Swamp Monster en Tour the Lake)

Dubbel GTA$ en RP bij Lester Contact Missions

Prize Ride: de Bravado Gauntlet Classic voor het drie dagen op rij plaatsen in de Top 5 van de Street Race Series deze week

Test Rides: de Pegassi Ignus, Pegassi Tempesta en Pegassi Zentorno

Op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S

Hao’s Premium Test Ride: het parelmoerachtige Principe Deveste Eight

De Hao’s Special Works Time Trial van deze week is tussen North Chumash en Palomino Highlands

De GTA+ Member voordelen van deze maand: gratis het Master Penthouse in The Diamond Casino & Resort en de Ocelot Locust sports car, dubbel GTA$ bij Standard Time Trials en vierdubbele beloningen bij The Data Leaks, gratis kleding en accessoires, en meer

Gezien het feest is, kan het aan kortingen natuurlijk niet ontbreken. Rockstar Games pakt dit keer extra uit met een forse hoeveelheid aanbiedingen. Zo zijn alle items in het teken van Independence Day met 50% korting verkrijgbaar. Wees er wel snel bij, de content is slechts tijdelijk aan te schaffen. Het gaat om de volgende items:

Vapid Liberator

Car Horns

Musket

Firework Launcher

Firework Ammo

Tire Smoke

Face Paint and Clothing

Mobile Operations Center Liveries

Mk II Weapon Liveries

Haircuts

Masks

Verder kun je nog verschillende voertuigen met korting aanschaffen. Het percentage varieert echter per stuk, zie daarvoor het overzicht. Afsluitend geldt er momenteel nog een korting van 40% op Facilities, alsook de bijbehorende modificaties en forticaties.

Pegassi Ignus – 40% korting

Pegassi Zentorno – 50% korting

Pegassi Tempesta – 30% korting

Buckingham Tug – 30% korting

Mobile Operations Center – 30% korting

Tot slot is dit de laatste week voor GTA Online-spelers om alle zes de A Superyacht Life-missies te voltooien om zo een korting van maximaal GTA$1.000.000 te krijgen op de aankoop van een Galaxy Super Yacht.