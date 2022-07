Final Fantasy XVI begint steeds meer vorm te krijgen: vorige maand kregen we een nieuwe epische trailer voorgeschoteld, gevolgd door heel wat extra nieuwtjes over de game.

Zo weten we intussen dat Final Fantasy XVI kiest voor een nog meer actiegericht combat systeem dan voordien, wat misschien niet helemaal het nieuws is dat sommige Final Fantasy fans willen horen. Het turn-based systeem van weleer is dan misschien niet meer aanwezig, maar producer Naoki Yoshida wil de toekomstige spelers wel even geruststellen. In een interview met Famitsu (vertaald door Gamingbolt) deelde hij mee dat de game een ‘Story Focus Mode’ zal hebben, dit voor spelers die minder comfortabel zijn met actiegames.

“’In Story Focus Mode, AI-implemented accessories are provided from the start, and Clive’s basic controls can be changed by attaching and removing them.’ One such item makes blocking attacks easier, increasing the window of opportunity. Another example involved ‘spectacular combos while switching between summons and abilities simply by pressing certain buttons.’”