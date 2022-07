Recent zou er een Call of Duty: Warzone Mobile test hebben plaatsgevonden en een dataminer is in de game gedoken. Dit met een interessant resultaat, want er zijn afbeeldingen van aankomende Call of Duty games boven water gekomen.

Het gaat zowel om concept art van een paar maps die in de volgende Call of Duty van Treyarch zouden zitten, mogelijk Black Ops 5. Daarnaast zijn er ook wat screenshots opgedoken van multiplayer maps van Call of Duty: Modern Warfare 2.

De afbeeldingen werden eerst op Twitter gedeeld, maar door claims van Activision zijn ze weer offline gegaan. Via andere kanalen zwerven de beelden echter nog rond op het web, dus zodoende hieronder de screens in kwestie.

Gezien Activision ze offline probeert te halen, lijkt het erop dat het hier om legitieme beelden gaat. Waarom deze screens in de mobiele versie van Call of Duty: Warzone zitten is dan weer een raadsel.

Volgende Call of Duty

Modern Warfare 2

De multiplayer maps die in Call of Duty: Modern Warfare 2 zouden zitten zijn de volgende, dit naast de bovenstaande die als naam Grand Prix, Oilfield, Museum en SABA (codenaam) hebben.