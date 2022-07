Vampire: The Masquerade – Swansong is inmiddels alweer een tijdje verkrijgbaar en in onze review kon je lezen dat je genoeg vermaak uit de game kunt halen, ondanks dat we nog wat opmerkelijke puntjes hadden. Big Bad Wolf Studio heeft ondertussen weer aan de game zitten sleutelen en inmiddels patch 1.05 uitgerold, aldus de studio via Twitter.

Naast een aantal bugs, die ervoor zorgden dat spelers geen progressie meer konden boeken in bepaalde quests of puzzels, heeft de ontwikkelaar tevens een vervelende crash aangepakt die sporadisch opdook. Dit laatste punt geldt dan specifiek voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. De Xbox patch zal spoedig volgen.

De volledige patch notes staan hieronder.