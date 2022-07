Het begint inmiddels een klein hoofdpijndossier te worden: de toekomst van Silent Hill. Er gaan al jaren de meest wilde geruchten, waaronder dat Bloober Team druk bezig is met het IP, alsmede het inmiddels beruchte BLUE BOX Game Studios, wat niks meer dan een dekmantel zou zijn voor Hideo Kojima’s herstart van Silent Hills.

We mogen nu weer een nieuw gerucht op de stapel gooien. Volgens insider Rebs Gaming op Twitter gaat de volgende Silent Hill namelijk op 12 juli officieel onthuld worden. Hierbij deelt de insider tevens een korte teaser, die weinig onthult, behalve het logo van Silent Hill en dat er dus op 12 juli een ‘global reveal’ zal volgen.

Rebs Gaming zegt dat hij de beelden van een Japans forum heeft geplukt, de beelden zijn dus allerminst officieel dus pak het zoutvaatje er maar bij.

Leak: New Silent Hill game from Konami reveal date and teaser trailer have been leaked! Here’s the teaser video and the reveal date is July 12! #SilentHill #Xbox #PlayStation pic.twitter.com/JaKBEAOSSX

— Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) July 2, 2022