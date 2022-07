Vorige week kregen we al een nieuwe blik op One Piece: Odyssey en daar kunnen we nu een vrij lange gameplay video aan toevoegen. De game werd namelijk getoond tijdens Anime Expo 2022 via een livestream en dat resulteert in 18 minuten aan nieuwe beelden.

De gehele video is in het Engels, dus prima te volgen. Het laat veel van de combat zien en dat via verschillende personages, maar ook krijg je een goede indruk van de wereld waarin je rond kunt lopen. Check het hieronder.

One Piece: Odyssey verschijnt later dit jaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.