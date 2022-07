Call of Duty: Warzone Mobile blijkt een goede informatiebron te zijn als het gaat om aankomende Call of Duty-games. Zo konden we je gisteren al wat screenshots en artwork laten zien, nu is er ook het nodige aan informatie naar boven gekomen omtrent de wapens die in Call of Duty: Modern Warfare 2 zullen zitten.

Alle informatie komt via een datamine direct uit de gesloten alpha versie van Warzone Mobile. Het is opvallend dat er zoveel informatie over nieuwe Call of Duty-games in deze mobiele alpha versie van Warzone zit, gezien het een hoop prijsgeeft dat eigenlijk nog niet officieel bekend mag worden. Dit maken we op uit het feit dat Activision de screenshots offline probeerde te halen.

Hoe dan ook, hieronder de nieuwe details. Te beginnen met de wapens die in Call of Duty: Modern Warfare 2 zullen zitten:

Assault Rifles

akilo

kilo53

kilo74

kilo105

mcharlie

mcbravo

M4

scharlie

schotel

falpha

fecho

Aug

STG A3

Snipers

LM-S

sa700

AX-50

Submachine Guns

Lachmann Sub

alpha57

beta

victor

aviktor

PSDW 50

mpapax

Sakin 9

LMP

Shotguns

Bryson 800

mike1014

mkviktor

Lockwood 725

Light Machine Guns

RAAL

ahotel

foxtrot

Bruen MK9

ngolf7

rkilo

mkilo3

kilo21

Pistols

X12

Revive Pistol

.50 GS

papa220

siwhiskey

Launchers

mike203

RPG7

PILA

JOKR

Strela-P

Weet dat voor de nodige wapens codenamen worden gebruikt, dus het bovenstaande lijstje kan qua benaming in de game straks afwijken. En daar blijft het niet bij, want ook additionele zaken zoals perks, field upgrades en meer zijn gelekt.

Perks

Amped

Engineer

Restock

Ghost

High alert

Overkill

Battle hardened

Kill chain

Scavenger

Shrapnel

Cold-blooded

Pitcher

Extra tactical

Focus

Hustle up

Tune up

Killstreaks

“circle peek”

counter UAV

cluster strike

Tacticals

Flare

Shock stick

Trophy

Decoy grade

Field Upgrades

Armor box

Support box

Sonar pulse

Tactical cam

Deployable cover

Stopping power

Dead silence

Lethals

Atmine

Molotov

Claymore

Soscar knife

De modi die in de game zullen zitten zijn: Bounty, Free Roam, Knock Out, Ground War Bomb, Ground War AI, Prisoner Rescue en Invasion. Begin 2023 zou daar de modus ‘DMZ’ nog bij moeten komen. En wat betreft willekeurige details, het zou in sommige multiplayer maps mogelijk moeten zijn om te kunnen zwemmen.