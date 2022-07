Naast dat het een zekerheid is dat EA jaarlijks met een nieuwe voetbalgame komt en Activision met een nieuwe Call of Duty, is het bij 2K Games een zekerheid dat er jaarlijks een nieuw deel in de NBA 2K franchise verschijnt. Meestal verschijnen nieuwe delen rond september en dus begint het tijd te worden om meer te weten te komen over NBA 2K23.

Heel lang hoeven we niet meer te wachten, want via Twitter heeft 2K Games laten weten dat we binnenkort meer over de game zullen horen. De uitgever zal op korte termijn de cover stars onthullen, alsook de gameplay details bekendmaken. Verder mogen we ook snel een releasedatum verwachten, maar wanneer precies is nog onduidelijk.

Gezien de uitgever vaak in juli de eerste details bekendmaakt, is het een kwestie van tijd. Bij een officiële aankondiging lees je alle informatie natuurlijk hier.