Sony heeft vorige week woensdag bekendgemaakt welke games PlayStation Plus Essential abonnees en hoger met ingang van juli mogen verwachten. Gezien het vandaag de eerste dinsdag van de maand is, zijn de nieuwe games live gegaan in de PlayStation Store.

Als je één van de PlayStation Plus abonnementen hebt, kun je vanaf nu Crash Bandicoot 4: It’s About Time (PS4/PS5), Arcadegeddon (PS4/PS5) en The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PS4) downloaden. Klik op de zojuist genoemde titels om direct naar de PlayStation Store te gaan en de games in je downloadlijst te zetten.

In tegenstelling tot de andere games die via PlayStation Plus beschikbaar zijn, gaat het hier om de maandelijkse games. Als je die aan je bibliotheek toevoegt zijn ze voor altijd kosteloos toegankelijk, mits je een actief abonnement hebt. Je abonnement afsluiten of verlengen doe je hier.