Marvel’s Avengers is bedoeld als live service game, waarvoor telkens nieuwe content verwacht mag worden. Nu bijna twee jaar na de release is de game nog altijd relevant, aangezien Crystal Dynamics en Square Enix de game blijven voorzien van nieuwe helden. Zo werd recent Jane Foster (Mighty Thor) nog toegevoegd.

In vergelijking met Thor is het een soort alternatief, net zoals we gezien hebben met Kate Bishop die dat was ten opzichte van Hawkeye. In dat kader was Spider-Man bijvoorbeeld een echt nieuw personage en de volgende die op de planning staat zal ook weer volledig nieuw zijn, aldus Brian Waggoner, design lead bij de ontwikkelaar.

Volgens Waggoner zijn er nog vele verhalen om te vertellen en hetzelfde geldt voor helden, er zijn er nog genoeg om toe te voegen. Dat impliceert dat er de komende jaren nog genoeg aan zit te komen voor de game, maar het is natuurlijk afwachten wat er precies op de planning staat.