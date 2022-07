We maakten vorig jaar al melding dat kersverse eigenaren van een PlayStation 5 voor 6 maanden gebruik konden maken van Apple TV+: de videoservice van de Amerikaanse techgigant. In eerste instantie leek de deal maar voor een half jaar te gelden, maar blijkbaar is de afspraak met een half jaar verlengd, tot 22 juli 2022.

PlayStation 4-spelers kunnen tevens gebruik maken van de deal, maar eigenaren van de vorige console kunnen dan ‘slechts’ drie maanden naar Apple TV+ kijken. Na afloop van de trial kun je natuurlijk besluiten om abonnee te blijven, dan kost de dienst ongeveer €5,- per maand. Tevens moet je beschikken over een Apple ID en de Apple TV app downloaden op jouw console.

Mocht je overigens de gratis trial al hebben geclaimd, dan kun je de verlengde trial tevens aanvragen. Voor meer details kun je terecht op de officiële pagina van PlayStation.