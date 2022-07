Final Fantasy XIV spelers hebben weer een update om naar uit te kijken. Update 6.2 om precies te zijn, waarvan nu alle details bekend zijn gemaakt via de laatste ‘Letter from the Producer’-uitzending.

Een van de grootste toevoegingen aan de game is de mogelijkheid om straks op een privé eiland een eigen nederzetting te bouwen. Hiervoor dien je materialen te verzamelen en daarnaast moet je ook zorg dragen voor de dieren die je rond je eigen gebouwde locatie kunt vinden.

Dit alles zal plaatsvinden op Island Sanctuary, waar je in rust een eigen plek krijgt. Hier kun je door deel te nemen aan uitdagingen valuta verdienen die specifiek voor dit stukje gameplay is. Met andere woorden: het klinkt als een significante toevoeging.

De update heeft echter meer dan dat te bieden, zie daarvoor het onderstaande overzicht:

Nieuwe features Nieuwe Main Scenario-quests – Het verhaal wordt vervolgd met een heel nieuw hoofdstuk.

Nieuwe Side Quests – Tataru’s Grand Endeavor gaat verder.

Nieuwe dungeon – The Fell Court of Troia.

Nieuwe trial – Een nieuwe uitdaging op de niveaus Normal en Extreme. Meer details hierover worden later onthuld.

Nieuwe raid voor 8 spelers – Pandæmonium: Abyssos komt beschikbaar op de niveaus Normal en Savage. De raid op Savage-niveau verschijnt een week na de lancering van patch 6.2.

Nieuwe Unreal-trial – Strijd tegen Sephirot in Containment Bay S1T7 (Unreal).

PvP-updates – PvP Series 2 en Crystal Conflict Series 3 beginnen bij de lancering van Patch 6.2. Daarnaast wordt Rival Wings hervat, en PvP-actie-aanpassingen doorgevoerd. Verdere aanpassingen Main Scenario: De Duty Support-functie wordt uitgebreid met main scenario-dungeons van Snow Cloak tot The Vault.

De Steps of Faith-trial wordt omgevormd naar een Solo Quest Battle.

Thornmarch-trial wordt aangepast. Overige details

Diverse updates – Extra content, waaronder aanpassingen aan jobs voor PvE en PvP, updates voor Adventurer Plates, Glamour Dresser-uitbreiding van 400 naar 800 slots en meer.

Daarnaast werden meer gedeeld over de content die iets later verschijnt, als onderdeel van patch 6.25: Nieuwe Side Quests – Somehow Further Hildibrand Adventures worden vervolgd in patch 6.25.

Nieuwe Weapon Enhancement-quests – Spelers kunnen in de hele patch 6.x-serie Manderville-wapens krijgen en verbeteren via de Somehow Further Hildibrand Adventures-questline.

Nieuwe Tribal Quests: Omicron – Op Disciples of the Land gerichte quests.

Nieuwe “Variant Dungeons”-gevechtscontent – Spelers kunnen genieten van deze nieuwe dungeon-content met wisselende niveaus, die eerder “Criterion Dungeons” werden genoemd.

Another Path: Criterion Dungeons – Zwaar uitdagende content voor vier spelers, vergelijkbaar met de Variant Dungeons, maar dan met vaste routes. De Criterion Dungeon-content biedt twee opties met verschillende moeilijkheidsniveaus, elk met hun eigen unieke set regels en eigenschappen.

De volledige uitzending kun je hier terugkijken.