Rockstar Games brengt niet veel games uit, maar wat ze uitbrengen is over het algemeen van erg hoge kwaliteit. De trilogie van eerste drie volwaardige 3D GTA-games verscheen vorig jaar als Definitive Edition, maar kon rekenen op veel kritiek omdat de kwaliteit niet al te best was. Iets wat de ontwikkelaar van deze remasters samen met Rockstar Games middels updates heeft verholpen.

Maar de bibliotheek van Rockstar Games is natuurlijk groter en Grand Theft Auto IV is inmiddels net zoals Red Dead Revolver ook een klassieker te noemen. Volgens een betrouwbare bron van Rockstar insider Tez2 heeft Rockstar een remaster van beide games overwogen. Ze hebben echter besloten er niet mee door te gaan.

Nu is niet zeker of dit daadwerkelijk op de planning stond, maar als we van de insider moeten uitgaan is de kans groot dat Rockstar er een streep doorheen heeft gezet na de matige ontvangst van Grand Theft Auto: The Trilogy – Definive Edition. Als dit klopt, dan lijkt de kans op een remaster van deze games vervlogen. Had jij graag remasters gezien?