Kort na de officiële aankondiging van Call of Duty: Modern Warfare 2 werd via Amazon duidelijk dat de multiplayer beta waarschijnlijk halverwege augustus van start zou gaan. Activision en Infinity Ward hebben daar officieel geen verklaring over gegeven, behalve dat er inderdaad een beta aankomt.

Er bestaat nu echter een kans dat de beta een maand is opgeschoven. Betrouwbaar Call of Duty insider Ralph Valve schrijft op WhatifGaming dat de beta nu voor september gepland staat en geeft daarbij ook gelijk nieuwe data, inclusief de vroege toegang via de PlayStation.

Weekend 1 (Playstation Exclusive)

Early Access – 15 & 16 september

Open Beta – 17 t/m 19 september

Weekend 2 (Cross-play Beta)

Early Access – 22 & 23 september

Open Beta – 24 t/m 26 september

Om in aanmerking voor de beta te komen is het noodzakelijk de game in pre-order te plaatsen. Call of Duty: Modern Warfare 2 verschijnt op 28 oktober 2022.