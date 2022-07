Games voor de Evercade en Evercade VS zijn emulaties, maar ze zijn nagenoeg niet te onderscheiden van het origineel. In oktober zal echter voor het eerst een native titel te spelen zijn op de handheld en console.

De game die een native Evercade-versie krijgt is Cathedral, een 16-bit Metroidvania-game. Dit spel is al te verkrijgen op de PlayStation 4, Nintendo Switch en pc en daar werd de game redelijk goed op ontvangen.

Zoals je gewend bent van Evercade cartridges, staan er minimaal twee games op. Cathedral zal vergezeld worden door Alma’s Awakening: The 8-bit Edition. Dit is echter niet een native versie van het spel. Wel is het net als Cathedral een Metroidvania-game.

Dit duo zal cartridge nummer 27 worden voor de Evercade en zal in oktober van dit jaar uitkomen. Je kunt deze bundel wel al op 29 juli pre-orderen. Om je een idee te geven van beide games is er een trailer vrijgegeven en die check je hieronder.