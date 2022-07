Gezien we inmiddels in de maand juli zitten, mogen we weer nieuwe toevoegingen aan Xbox Game Pass verwachten. Microsoft heeft nu bekendgemaakt wat er op het programma staat voor de eerste helft van deze maand en zoals gewoonlijk zitten er weer de nodige interessante titels tussen.

Hieronder op een rijtje wat we vandaag kunnen spelen en ook wat er in de komende weken aan zit te komen.

Vanaf vandaag beschikbaar

Last Call BBS (Pc)

Yakuza 0 (Cloud, console & pc)

Yakuza Kiwami (Cloud, console & pc)

Yakuza Kiwami 2 (Cloud, console & pc)

Vanaf 7 juli

DJMax Respect V (Cloud, console & pc)

Matchpoint: Tennis Championships (Cloud, console & pc)

Road 96 (Cloud, console & pc)

Vanaf 14 juli

Escape Academy (Console & pc)

My Friend Peppa Pig

Overwhelm (Pc)

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (Cloud, console & pc)

PowerWash Simulator (Cloud, console & pc)

Op 15 juli zijn er ook een aantal games die Game Pass zullen verlaten en het gaat om de onderstaande vijf games. Mocht je deze games willen hebben, dan is het nu mogelijk om tot 20% te besparen op een aanschaf.

Atomicrops (Cloud, console & pc)

Carrion (Cloud, console & pc)

Children of Morta (Cloud, console & pc)

Cris Tales (Cloud, console & pc)

Lethal League Blaze (Cloud, console & pc)

