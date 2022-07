Als je een Xbox Live Gold abonnement hebt, krijg je maandelijks toegang tot vier games. Dit zijn twee games van de Xbox 360 en twee van de Xbox One. Nu is de Xbox 360 al een oudje en door de jaren heen zijn er ontzettend veel games uit die bibliotheek beschikbaar gesteld, waardoor Microsoft de limiet heeft bereikt.

Via een bericht laat het bedrijf weten daarom vanaf oktober te stoppen met het aanbieden van Xbox 360 games via Games with Gold. De games die reeds beschikbaar zijn gesteld zullen ook na oktober nog gewoon beschikbaar blijven, het is puur dat games van dat systeem niet meer in de line-up zullen zitten.

Daarbij stipt Microsoft aan dat er wel gewoon maandelijks meerdere Xbox One games aangeboden zullen worden via Games with Gold. Of ze het aantal van twee naar vier opvoeren met het wegvallen van Xbox 360 games, is niet bekend.