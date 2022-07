Vorige maand liet Yoshimi Yasuda – de voormalige CEO van Kodokawa Games – weten dat Lollipop Chainsaw zal terugkeren. Alleen maakte hij nog niet duidelijk in welke vorm dat zou zijn. Nu weten we daar meer over.

Yasuda heeft een nieuw team opgericht met de naam ‘Dragami Games’ en heeft de rechten van Lollipop Chainsaw verkregen. Zij gaan nu van deze titel een remake maken en Warner Bros. zal in het Westen als uitgever dienst doen.

“As such, we purchased the Lollipop Chainsaw intellectual property from Kadokawa Games, and decided to develop a remake. We have already contacted Warner Bros [who published the game outside Asia] about development, and are being supported by them in this endeavour.”