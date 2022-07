The Division 2 ligt nu al sinds 2019 in de schappen en sindsdien is er veel gebeurd via in-game evenementen en natuurlijk een grote uitbreiding. Over het algemeen is de game goed onderhouden en nieuwe activiteiten volgen natuurlijk middels seizoenen. Ubisoft heeft nu bevestigd dat er weer meer content aan zit te komen.

The Division 2 zal namelijk van een ‘Year 5’ aan content worden voorzien en dat betekent goed nieuws voor de fans. Hoe dit ‘jaar’ er precies uitziet op lange termijn is nog onduidelijk, maar seizoen 10 en seizoen 11 zijn in ieder geval al bevestigd. Zo zal het tiende seizoen eind augustus van start gaan en seizoen 11 staat gepland voor december.

Het tiende seizoen zal een nieuwe Manhunt bevatten, alsook nieuwe evenementen voor extra gear. Verder worden er additionele countdown moeilijkheidsgraden toegevoegd, legendarische Strongholds en extra quality of life verbeteringen. Seizoen twaalf bevat eveneens een nieuwe Manhunt en een volledig nieuwe modus. Details daarover zijn nog niet bekend.