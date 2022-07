Al een aantal jaar brengt Nacon ons vrijwel jaarlijks een nieuwe game in de WRC-reeks, die zich natuurlijk volledig toelegt op het officiële rallykampioenschap. Dat zal dit jaar niet anders zijn, want momenteel is WRC Generations in ontwikkeling.

De game werd twee maanden terug aangekondigd met een korte trailer, die zowel echte beelden als in-game beelden liet zien. Tijdens Nacon Connect is nu meer footage getoond en dat check je natuurlijk hieronder.