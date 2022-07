Precies een jaar geleden werd de game Ad Infinitum aangekondigd tijdens Nacon Connect, om nadien niets meer van zich te laten horen. De game is echter nog steeds in ontwikkeling en tijdens de nieuwe showcase van de uitgever kwam deze titel opnieuw voorbij. Wederom met een trailer, maar ditmaal krijgen we een stuk meer van de game te zien.

Zo zet het aardig de toon, waarbij je als Duitse soldaat continu nachtmerries hebt over de loopgravenoorlog die je zelfs tot thuis achtervolgen. De trailer geeft een duidelijker beeld wat je van Ad Infinitum mag verwachten, dus check het zeker even. De release staat gepland voor 20 april 2023. De game verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.