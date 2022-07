Nintendo en Sony PlayStation zullen dit jaar niet aanwezig zijn op de gamescom. Microsoft zal deze twee van ‘de grote drie’ niet volgen en wel deelnemen aan de bekende Duitse gamebeurs.

Via persbericht meldt Microsoft een stand te hebben op de beursvloer en ze zullen updates delen van games die in de komende 12 maanden op de markt zullen komen. Begin augustus zal het Amerikaanse bedrijf meer vertellen over wat ze precies van plan zijn.

“Following our recent Xbox & Bethesda Games Showcase, we’re excited to confirm that Xbox will be back on the show floor at gamescom 2022 in Cologne, Germany. Fans in Europe and around the world can expect updates on some announced games coming to Xbox in the next 12 months and a chance to hang out as a community again (in person)!”