De combinatie LEGO en Super Mario is een schot in de roos gebleken en er zijn inmiddels al heel wat sets verschenen, die te maken hebben met de bekende franchise van Nintendo. Nu is er weer een nieuwe set aangekondigd en die richt zich op de grootste vijand van de besnorde loodgieter.

De Machtige Bowser is een circa 32cm groot model, wat is opgebouwd uit 2.807 steentjes. De bekende schurk kan zijn nek, hoofd, armen en vingers bewegen en hij staat op een gevechtsplatform met een POW-blok en 2 torens. Heb je LEGO Mario, LEGO Luigi of LEGO Peach, dan kan je deze gebruiken op de actietag van het gevechtsplatform voor een duel met de machtige Bowser.

De nieuwe LEGO-set zal op 1 oktober dit jaar uitkomen en kan alleen via de officiële LEGO Shop besteld worden. De aanschaf van de Machtige Bowser is alleen niet goedkoop. De LEGO-set is samen met het model van de NES de duurste tot op heden, oftewel € 229,99.

Hoe de Machtige Bowser eruitziet kan je hieronder bekijken.