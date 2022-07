Steelrising is al enige tijd in ontwikkeling bij Spiders en vertelt ons een alternatieve geschiedenis. Zo hebben automatons (machines) de controle op Parijs overgenomen onder leiding van de koning. Dit is echter behoorlijk uit de hand gelopen en als beste creatie onder de automatons ga jij als Aegis op onderzoek uit.

Steelrising belooft een unieke titel te worden dankzij de setting, de vele machines en natuurlijk de gameplay. Tijdens Nacon Connect wert er een nieuwe gameplay trailer getoond en die check je natuurlijk hieronder. Meer over de game lees je hier in onze preview.