Nacon werkt al geruime tijd aan RoboCop: Rogue City, maar dat is niet het enige iconische filmpersonage dat een game krijgt. Aan het einde van de showcase kwam er een zeer korte teaser voorbij met een zeer bekend gezicht: Terminator.

Nacon Studio Milan werkt aan een survival game die zich afspeelt in de wereld van Terminator, maar meer weten we niet. Het is dus afwachten voor welke platformen de game uitkomt en wanneer precies.

Gezien de oprichting van deze studio in mei officieel aangekondigd werd, betreft het ogenschijnlijk een game die pas net in ontwikkeling is gegaan. De hints die toen werden gegeven wezen al in de richting van Terminator, wat dus blijkt te kloppen.