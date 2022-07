Ben je vaak in en rondom het casino in GTA Online te vinden? Dan is dat momenteel extra lucratief als je deelneemt aan de beschikbare klussen. Zo ontvang je driedubbele GTA$ en RP voor Casino Work. House Keeping levert je een extra GTA$100K op en voor Cashing Out, alsook het voltooien van Agatha’s off-the-books Casino Work-opdrachten krijg je zelfs een bonus van GTA$200K.

Speel je Overtime Shootout, Open Wheel Races en/of Gerald’s Last Play Contact Missions, dan ontvang je dubbel GTA$ en RP. Kortom, er valt weer genoeg extra te profiteren als je deelneemt aan verschillende activiteiten. Alle andere punten die met de update van deze week gemoeid zijn hieronder op een rijtje.

De Prize Ride van deze week: de Übermacht Zion Classic

Test Rides: de Progen Emerus, Truffade Thrax en Vysser Neo

Op PlayStation 5 en Xbox Series X|S:

Hao’s Premium Test Ride: een maxed-out Pfister Astron Custom verpakt in een kleurrijke kleurstelling

De Hao’s Special Works Time Trial van deze week is tussen East Vinewood en Vespucci Beach

De nieuwste Lucky Wheel hoofdprijs is de Dinka Sugoi

Kortingen op vastgoed: 40% korting op alle Arcade properties, evenals alle aanpassingen aan plattegronden, kleuren en patronen voor een Casino Master Penthouse

50% korting op Fitted Suit Jackets (bij de Casino Store) en The Diamond Casino Heist Utility Vests (bij kledingwinkels in de hele stad)

Kortingen op high-end auto’s: 30% korting op de Progen Emerus, Truffade Thrax, Vysser Neo, Vapid Caracara 4×4, Annis Hellion, Vulcar Nebula Turbo, Maxwell Vagrant, Lampadati Komoda, Nagasaki Outlaw en de Übermacht Rebla GTS

Doorlopende GTA+ Member Voordelen: het Master Penthouse in The Diamond Casino & Resort en de Ocelot Locust-sportwagen gratis, dubbel GTA$ bij Standard Time Trials en vierdubbele beloningen bij The Data Leaks, gratis kleding en accessoires en meer

Deze week kun je een Arcade van Maze Bank Foreclosures met 40% korting aanschaffen. Tevens krijg je 40% korting op alle aanpassingen aan het Floor Plan, de kleur en Pattern aanpassingen. Qua kleding krijg je 50% korting op de Fitted Suit jasjes (verkrijgbaar in de Casino Store) en The Diamond Casino Heist Utility vesten (verkrijgbaar bij kledingwinkels in de hele stad). Verder zijn de onderstaande voertuigen momenteel met korting verkrijgbaar:

Progen Emerus – 30% korting

Truffade Thrax – 30% korting

Vysser Neo – 30% korting

Vapid Caracara 4×4 – 30% korting

Annis Hellion – 30% korting

Vulcar Nebula Turbo – 30% korting

Maxwell Vagrant – 30% korting

Lampadati Komoda – 30% korting

Nagasaki Outlaw – 30% korting

Übermacht Rebla GTS – 30% korting

Alle GTA Online-spelers die hun Rockstar Games Social Club Account hebben verbonden met Prime Gaming ontvangen deze week GTA$125K. Alle bonus GTA$ worden bijgeschreven op je Maze bankrekening binnen 72 uur na inloggen.