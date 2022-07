We weten inmiddels al een tijdje dat een nieuwe Tales from the Borderlands game in de maak is en dat die ergens in de loop van 2022 zou moeten uitkomen. We weten echter nog niet precies wanneer die zal uitkomen en hoe de game er dan precies uit zal zien.

Gematsu merkte echter op dat er twee ratings voor New Tales from the Borderlands in Korea zijn opgedoken. Eentje voor de basisgame en eentje voor de Deluxe Edition. Dit betekent dus hoogstwaarschijnlijk dat we heel binnenkort een officiële aankondiging met meer nieuws mogen verwachten.

Wordt vervolgd…