Heel binnenkort kunnen we weer heel wat kattenkwaad uithalen dankzij Stray, een game waarin je in de huid kruipt van een schattige kat die een futuristische stad doorkruist. Intussen zijn ook de Trophies van deze game live gegaan op het PlayStation Network, dus we kunnen al eens kijken wat we precies moeten doen om die felbegeerde platinum Trophy te pakken te krijgen.

De lijst lijkt een leuke uitdaging te worden, met heel wat grappige toevoegingen. Wat dacht je van ‘Miauw 100 keer’ of ‘Slaap voor meer dan een uur’? Daarnaast zal je ook je innerlijke snelheidsduivel moeten bovenhalen met een speedrun van minder dan twee uur. Je kan de volledige lijst hieronder checken.

Platinum

All Done

– Unlock all trophies.

Goud

Can’t Cat-ch Me

– Complete the first Zurk pursuit without being caught.

Pacifist

– Complete the Sewers without killing any Zurks.

I am Speed

– Complete the game in less than 2 hours.

Catwalk

– Reach Midtown.

Eye Opener

– Complete the game and open the city.

I Remember!

– Gather all B-12 memories.

Badges

– Collect all badges.

Zilver

A Little Chatty

– Meow 100 times.

Cat-a-Pult

– Jump 500 times.

Productive Day

– Sleep for more than one hour.

Sneakitty

– Go through Midtown without being detected by the Sentinels.

Not Alone

– Meet B-12.

Al-Cat-Raz

– Go to jail.

Meowlody

– Bring all the music sheets to Morusque.

Cat’s best friend

– Nuzzle up against 5 robots.

Territory

– Scratch in every chapter.

Brons

Boom Chat Kalaka

– Dunk the basketball.

No More Lives

– Die 9 times.

Scratch

– Scratch the vinyl in the club.

Missed Jump

– Fall inside the city.

Cat Got Your Tongue?

– Have B-12 translate a robot.

Curiosity Killed the Cat

– Wear the paper bag.

Cat-a-strophe

– Try to play mahjong with the robots.